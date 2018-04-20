Жители Астаны жалуются в Генпрокуратуру на частое переименование улиц

АСТАНА, 20 апр – РИА Новости. Частое переименование улиц в Астане влечет за собой не только бюджетные затраты, но и путаницу при оформлении сделок физическими лицами, считает заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.
Он пояснил, чем неудобна смена названия.
"Это тянет за собой бюджетные затраты, непонятность ведения учетов, таксисты путаются, проведение сделок или продажа недвижимости вызывает большую путаницу, потому что путаница в документах", — цитирует Лукина Sputnik Казахстан.
В главное надзорное ведомство страны в последнее время участились жалобы от граждан по поводу частого переименования улиц. Это вынуждает вносить изменения в правоустанавливающие документы.
Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны Бактыбай Тайталиев, присутствовавший на заседании, отметил, что в компетенцию их ведомства не входит функция по переименованию улиц. Они также обеспокоены этим вопросом и обратились к ономастической комиссии.
В Астане насчитывается около полутора тысяч улиц: названия имеют 1 055 из них, около 400 получили цифровое обозначение, так как этим улицам ономастическая комиссия еще не придумала названия.
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