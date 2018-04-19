В НАТО намерены сохранить "сильное ядерное сдерживание"

БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. НАТО заинтересована в поддержании сильного компонента ядерного сдерживания и позаботится о том, чтобы оно сохранилось и в будущем, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО считает, что нам необходима сильная составляющая ядерного сдерживания, и, конечно, мы постоянно заботимся о том, чтобы у нас было надежное и эффективное ядерное сдерживание, и нам нужно постоянно оценивать, что следует делать, чтобы также было и в будущем",- заявил генсек альянса в четверг, выступая с лекцией в университетском колледже в Гааге.

При этом Столтенберг добавил, что альянс "верит в контроль над вооружениями и переговоры" и считает важным сохранить действующие соглашения в этой сфере.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" НАТО препятствуют ядерному разоружению.

По его словам, в рамках этих миссий неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов. Как отмечал Лавров, всем должно быть понятно, "что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России".