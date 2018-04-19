Германия попросит США освободить ее от санкций против России, пишут СМИ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Германия намерена просить США освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон планирует добиться особых условий для немецкого бизнеса в этом вопросе. Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается поднять тему антироссийских санкций на встрече с Дональдом Трампом, которая состоится в конце апреля.

Отмечается, что этот подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. По мнению руководителей немецких предприятий, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.

Теряет больше всех

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев рассказал, с чем связан такой шаг Берлина. По его словам, Германия — стратегический партнер как США, так и России. Он отметил, что в основном торговля с Москвой связана с углеводородным сырьем: около 34% всего объема природного топлива поступает в Германию из России.

"И, естественно, все санкции, которые вводят главные модераторы из Вашингтона, сказываются на немецком бизнесе", — сказал Гусев.

По его словам, торговый оборот Германии с США сравнительно небольшой, он не превышает 30 миллиардов долларов, в то время как объем торговли с Россией составляет около 100 миллиардов. Гусев пояснил, что это приводит к тому, что санкции США снижают доход в бюджет европейских стран и влияют на их социально-экономическую политику.

Он подчеркнул, что Германия теряет гораздо больше от антироссийских санкций, чем другие европейские страны.

Эксперт пояснил, что у Берлина и Москвы более 3,5 тысячи совместных предприятий, а общее число служащих на них людей превышает 330 тысяч человек.

"Конечно, мы заинтересованы в нормализации отношений с Германией. Но их главный патрон не позволяет им это сделать. Я убежден, что США будут контролировать российско-германские отношения вплоть до достаточно серьезного давления на весь германский бизнес и политическую элиту", — заключил он.

Мнение политолога

Политолог Александр Асафов отметил, в свою очередь, что в Берлине понимают, что ограничительные меры превращаются в инструмент политического давления, которое распространяется не только на Россию. Об этом он заявил в интервью RT, комментируя сообщения СМИ о планах Германии обратиться к США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия.

По его словам, Германия намеревалась поднять вопрос о необходимости отмены ограничительных мер еще во время подписания обновленного санкционного пакета, который в том числе подразумевал применение санкций к европейским компаниям, сотрудничающим с Россией.

Асафов также указал на то, что большинство западных предприятий напрямую задействованы в российских проектах, и для них санкционный режим невыгоден. В частности, проблемы могут возникнуть с проектом "Северный поток-2", поскольку все причастные к его реализации компании попадают под ограничительные меры и уже не могут работать на иностранных рынках.

"Я думаю, что именно Германия и Австрия, которая тоже активно высказывается в этом направлении, будут теми странами Европы, которые начнут своевольно, не спросив Вашингтон, снимать санкции против России", — подытожил эксперт.

В начале апреля США ввели новые ограничительные меры против России. Перечень пополнили несколько российских бизнесменов и связанные с ними компании. Среди них — Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.