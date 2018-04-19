Мнение: Германия от антироссийских санкций "теряет больше всех"

Германия попросит США освободить ее от санкций против России, сообщают СМИ. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik предположил, согласится ли на это Вашингтон.

Руководство Германии намерено обратиться к США с просьбой освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон планирует добиться особых условий для немецкого бизнеса в вопросе санкций в отношении России. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель собирается поднять эту тему на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в конце апреля.

Издание отмечает, что этот подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. По мнению руководителей немецких предприятий, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев рассказал, как санкции сказываются на немецком бизнесе.

"Германия – стратегический партнер США в торговле и, естественно, те санкции, которые наложены на РФ, сказываются на германском бизнесе. Но ФРГ также и стратегический партнер России. Основная часть торговли связана с углеводородным сырьем, и прежде всего с природным газом. Порядка 34% всего объема природного топлива в Германию поступает из РФ. И, естественно, все санкции, которые вводят главные модераторы из Вашингтона, сказываются на немецком бизнесе. Наш торговый оборот с США сравнительно небольшой, он не превышает 30 млрд долларов, в то время как объем торговли России с Западной Германией составляет около 100 млрд долларов. Поэтому санкции, которые вводили США, играют серьезную роль, снижают объемы доходной части бюджета европейских стран и сказываются на их социально-экономической политике", — сказал Александр Гусев.

По его словам, Германия теряет гораздо больше от антироссийских санкций, чем другие европейские страны.

"Американцы убивают двух зайцев: с одной стороны, они ослабляют РФ, с другой – экономику европейских стран. Поэтому, я полагаю, санкционное давление не ослабнет, оно будет все время усиливаться – американцы в этом смысле абсолютно ничего не теряют. А европейцы теряют очень много. Германия теряет значительно больше, чем другие европейские страны, учитывая, что у нас не только большой объем торговли, но и очень много совместных предприятий – больше 3500. А общее количество рабочих и служащих на этих предприятиях превышает 330 тысяч человек. Конечно, мы заинтересованы в нормализации отношений с Германией. Но их главный патрон не позволяет им это сделать. Я убежден, что США будут контролировать российско-германские отношения вплоть до достаточно серьезного давления на весь германский бизнес и политическую элиту", — считает Александр Гусев.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В список ограничительных мер попал ряд российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Среди них Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

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