Япония надеется, что саммит США - КНДР поможет решению ядерной программы

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. Япония надеется, что саммит США и Северной Кореи укажет путь к решению трех проблем: удерживаемых японских граждан, ядерной и ракетной, об этом заявил японский премьер Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"С президентом Трампом мы провели напряженные переговоры по Северной Корее. Планируется встреча Севера и Юга Кореи на высшем уровне, затем американо-северокорейский саммит. Мы согласовали мнения по тому, в каком направлении идти (к этим саммитам)", — сказал глава японского правительства.

"Я надеюсь, что саммит США и Северной Кореи будет историческим и укажет путь к решению вопросов ядерного оружия, оружия массового поражения, баллистических ракет различных видов и самой важной проблемы – удерживаемых японских граждан. Мы намерены в форматах Япония — США и Япония — США — Южная Корея тесно сотрудничать, чтобы решить проблемы удерживаемых японских граждан, ядерной и ракетной программ", — добавил Абэ.

Япония стала единственной страной из триады Япония, США и Южная Корея, которая не ведет и пока не планирует вести переговоры на высшем уровне с КНДР. Абэ критикуют на родине за то, что он оказался за бортом изменившейся ситуации и теперь вынужден прибегать к посредничеству США или Южной Кореи для нащупывания путей диалога с КНДР.