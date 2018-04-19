Абэ назвал условия нормализации отношений КНДР и Японии

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. Если Северная Корея встанет на истинный путь, возможна нормализация ее отношений с Японией, заявил премьер Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Северная Корея богата трудовыми ресурсами и полезными ископаемыми. Если Северная Корея встанет на истинный путь, то она сможет сделать свой народ богатым. Если она встанет на истинный путь, как это и было указано в Пхеньянской декларации, мы подведем черту под несчастным прошлым, и откроется путь для нормализации отношений. Для этого необходимо решить комплексно проблемы удерживаемых японских граждан, ядерную и ракетную проблемы", — сказал Абэ.

Между двумя странами сейчас нет дипломатических отношений.

Японский премьер также заявил, что США готовы обсуждать вопрос о насильно удерживаемых в Северной Корее японских гражданах на саммите с КНДР. "Президент США четко пообещал, что приложит усилия для (решения этой проблемы). И это очень укрепляет нас. Мы решили еще больше укрепить взаимодействие США и Японии, чтобы все насильно удерживаемые в Северной Корее японцы смогли вернуться на родину", — сказал Абэ.

Он добавил, что союз Японии и США "не ограничивается сферой обеспечения безопасности, он вносит вклад в мир в регионе и в мире".