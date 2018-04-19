ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. США планируют упростить процедуру продажи вооружений Японии и другим союзникам, чтобы это занимало дни, а не годы, заявил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

"США поддерживают усилия Японии в наращивании ее оборонного потенциала, и мы изучаем варианты упрощения продаж американских вооружений Японии через программу продажи оружия иностранным государствам. Мы делаем это не только в отношении Японии, но и других союзников… Они будут получать свое оружие быстро", — сказал он. Пресс-конференция транслируется на сайте Белого дома.

По его словам, иногда оформление заказа занимало годы из-за бюрократических проволочек в министерстве обороны, госдепартаменте.

"Теперь это будет делом дней", — сказал Трамп.