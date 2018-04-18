"Волга-Днепр" не будет участвовать в тендере на перевозку грузов НАТО

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Группа авиакомпаний "Волга-Днепр" не будет участвовать в тендере на контракт с НАТО по транспортировке военных грузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.

"Мы планомерно сокращаем свое присутствие на рынке транспортировки военных грузов, coблюдая все ранее данные обязательства. Группа не будет участвовать в тендере на контракт с НАТО в существующем формате", — сообщили в компании.

Однако группа готова к сотрудничеству со всеми организациями по линии транспортировки гуманитарных грузов, а также участию в программах по ликвидации последствий природных катастроф и ЧС, отметили там.

"Следуя стратегии, "Волга-Днепр" фокусируется на коммерческом гражданском секторе, расширяет спектр нишевых продуктов", — добавили в компании.

Ранее в апреле французские СМИ сообщили, что "Волга-Днепр" с 1 января 2019 года перестанет предоставлять НАТО услуги негабаритных авиаперевозок на транспортных самолетах Ан-124-100 "Руслан".

Группа "Волга-Днепр" включает в себя грузовые авиакомпании AirBrigdeCargo (одна из крупнейших в мире по объему грузовых авиаперевозок), "Волга-Днепр" и "Атран". Среди клиентов группы — государственные и коммерческие организации, работающие в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, энергетика, тяжелое машиностроение, автомобилестроение, строительство, авиакосмическая промышленность, сельское хозяйство, телекоммуникации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуации.