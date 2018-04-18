Лидер турецких националистов поддержит Эрдогана на досрочных выборах

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Лидер турецкой националистической Партии национального движения Девлет Бахчели заявил о поддержке кандидатуры президента страны Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах 24 июня.

"Наш кандидат в президенты – уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган", — написал Бахчели в Twitter.

В среду Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления, согласно которой главой исполнительной власти станет президент, а должность премьер-министра будет упразднена.

Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 года.