В ОБСЕ назвали нестабильной ситуацию в зоне конфликта в Донбассе

МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что ситуация в зоне конфликта в Донбассе в последнее время была далека от стабильной, несмотря на объявленное с 30 марта "пасхальное" перемирие.

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.

"В последнее время ситуация в зоне конфликта была далеко не стабильной", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Он также рассказал, что на минувшей неделе побывал в Донецкой и Луганской областях и пересек линию соприкосновения в пункте пропуска в Станице Луганской. "Лично убедился в сложностях, которые испытывает население, особенно пожилые люди и люди с инвалидностью", — подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Он также выразил благодарность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. "Посещая Луганскую и Донецкую области, я в очередной раз убедился в важности и конструктивной работе миссии и ее сотрудников", — подчеркнул Сайдик.