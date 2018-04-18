Горбачев выразил соболезнования Бушу-старшему из-за смерти его супруги

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев направил соболезнования американскому экс-лидеру Джорджу Бушу-старшему и членам его семьи в связи с кончиной супруги Барбары, отметив, что она многое сделала для доверия и дружбы между лидерами двух стран.

Барбара Буш умерла во вторник в возрасте 92 лет. Ее муж Джордж Буш-старший занимал пост президента США в 1989–1993 годах.

"Я глубоко опечален кончиной Барбары. В этот день вспоминаю все, что нас связывало, наши многочисленные встречи. Барбара много сделала для того, чтобы между нами возникли доверие и дружба. У нее сразу сложились теплые отношения с Раисой, они общались легко и непринужденно", — говорится в обращении Горбачева, опубликованном в среду на сайте "Горбачев-фонда".

Политик отметил, что с бывшей первой леди можно было говорить на самые разные темы, "она имела свое суждение о важных проблемах и высказывала его". "Барбара хорошо понимала значение того, что делали наши страны для преодоления тяжелого наследия холодной войны, и верила, что мир может стать лучше", — пишет бывший советский лидер.

Большое впечатление, по словам Горбачева, производило и ее отношение к людям, приверженность не на словах, а на деле общечеловеческим ценностям мира, добра, семьи.

"Выражаю тебе, Джордж, и всем вам мои глубокие соболезнования. К словам сочувствия присоединяется Ирина и все члены моей семьи", — указано в письме.