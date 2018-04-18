Эксперты объяснили желание Эрдогана провести досрочные выборы в Турции

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган спешит провести досрочные президентские и парламентские выборы в ближайшее время — уже в июне на фоне военных успехов в Сирии, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

В среду Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года.

Директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник НИ ИМЭМО им. Е. М. Примакова Виктор Надеин-Раевский заявил РИА Новости, что одержанная в Африне победа добавила турецкому лидеру очков в глазах народа.

"Лучше сделать это вовремя — пока популярность его достаточно высока… Соответственно (отсюда — ред.), его жесткая позиция, которую он демонстрирует и по отношению к России, и по отношению к США. С американцами ругаются по поводу вывода войск из Манбиджа, требуют упорно, чтобы и американцы ушли, и курды", — отметил Надеин-Раевский.

По мнению политолога, Эрдогану выгодно провести президентские выборы, которые намечались на 2019 год, именно сейчас.

"Если так долго тянуть, он боится, что может потерять авторитет среди избирателей. Поэтому и нужно использовать момент, торжество истины по Эрдогану, который дает ему возможность закрепить те цели, которые изначально ставил, а именно усиление президентской власти, превращение республики из парламентской в президентскую и большие полномочия главы государства. Отсюда и желание провести выборы пораньше", — заключил эксперт.

Советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина согласна, что события в Сирии "были учтены Эрдоганом при принятии решения о досрочных выборах", но именно с тактической точки зрения.

"Дело в том, что продвижение турецкой армии на севере Сирии, как рассчитывал Эрдоган и его сторонники, должно было привести к заметному росту популярности его лично и Партии справедливости и развития. Однако последние опросы общественного мнения показали, что резкого всплеска не произошло. На настроения избирателей сейчас влияет не столько кампания в Сирии, сколько вопросы экономического развития, свободы слова и другие внутренние факторы. На этом фоне популярность Эрдогана несколько снижается. И понимая возможные риски, Эрдоган решил "ковать железо, пока горячо" и объявлять выборы уже сейчас — пока еще за него могут многие проголосовать", — заявила Супонина РИА Новости.