В протестных акциях в Армении видны "заморские ушки", заявил сенатор

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Протестные акции в Армении очень похожи на сценарии "рукодельных революций", в них наблюдаются "заморские ушки", заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Сегодня мы имеем возможность наблюдать, как творится "рукодельная революция", — сказал парламентарий. Он отметил, что все происходящее в республике – это дело армянского общества. "Но надо понимать, сколько таким способом в мире осуществлялась смена власти", — добавил он.
По словам Климова, Серж Саргсян оказался под прицелом оппонентов, потому "что он, в отличие от Виктора Януковича, усиливает интеграционные процессы с Россией, страна участвует в работе ЕАЭС".
Противники Саргсяна видят в нем те приоритеты, которые не отвечают их интересам и, в частности, нежелание сближаться с НАТО.
Он подчеркнул, что главное – чтобы процесс не выходил за рамки правового поля.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.