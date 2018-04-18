В протестных акциях в Армении видны "заморские ушки", заявил сенатор

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Протестные акции в Армении очень похожи на сценарии "рукодельных революций", в них наблюдаются "заморские ушки", заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Сегодня мы имеем возможность наблюдать, как творится "рукодельная революция", — сказал парламентарий. Он отметил, что все происходящее в республике – это дело армянского общества. "Но надо понимать, сколько таким способом в мире осуществлялась смена власти", — добавил он.

По словам Климова, Серж Саргсян оказался под прицелом оппонентов, потому "что он, в отличие от Виктора Януковича, усиливает интеграционные процессы с Россией, страна участвует в работе ЕАЭС".

Противники Саргсяна видят в нем те приоритеты, которые не отвечают их интересам и, в частности, нежелание сближаться с НАТО.

По мнению парламентария, "в протестных акциях в Армении видны заморские ушки". "Те заморские ребята, которым не нравится политика Армении, заинтересованы в росте неразберихи в республике, в смене власти. Они сделают все возможное, чтобы оседлать эту протестную волну и попытаться выхватить Армению из числа тех государств, которые думают о своих национальных интересах, а не интересах Запада", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что главное – чтобы процесс не выходил за рамки правового поля.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.