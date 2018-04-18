Президент Армении назначил бывшего главу кабмина первым вице-премьером

ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил в среду бывшего главу правительства Карена Карапетяна первым вице-премьером, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Назначить Карена Карапетяна первым вице-премьером", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте. Вице-премьерами назначены министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян и бывший руководитель администрации президента Армен Геворкян.

Накануне Национальное собрание Армении избрало премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Согласно конституции Армении, правительство формируется в 15-дневный срок после назначения главы кабмина. Премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров.