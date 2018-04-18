АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года, заявил в среду президент страны Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой оппозиционной националистической Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

"Вчера Бахчели в парламенте предложил перенести выборы на ранний срок. Мы обсудили это предложение. Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 года. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке", — сказал Эрдоган журналистам.

Он аргументировал проведение досрочных выборов необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему.

Во вторник Бахчели, выступая на заседании парламентской фракции ПНД, заявил, что, поскольку президентская система еще не устоялась, Турция не может ждать очередных выборов 3 ноября 2019 года. По его словам, ПНД будет отстаивать необходимость досрочных выборов 26 августа 2018 года.

Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 года. Ранее представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) опровергали информацию о том, что выборы могут быть проведены досрочно.