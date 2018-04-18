ВСУ с 30 марта выпустили по ЛНР 860 снарядов, заявили в Народной милиции

ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики с начала "пасхального" перемирия выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 860 мин и снарядов из вооружений, запрещенных минскими договоренностями, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"С начала "пасхального" перемирия, а именно с 30 марта по сегодняшний день, по территории нашей республики из запрещенного тяжелого вооружения было выпущено более 860 мин и снарядов", — сказал Марочко.

По его словам, украинские силовики продолжают наращивать силы и средства у линии соприкосновения в Донбассе.

"Народная милиция ЛНР полностью соблюдает взятые на себя минские договоренности, но в случае активизации боевых действий со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) будет вынуждена адекватно реагировать и открывать огонь на подавление огневых средств противника", — подчеркнул Марочко.