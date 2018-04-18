Протестующие собрались у администрации Еревана и требуют мэра выйти к ним

ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Участники акции протеста против назначение Сержа Саргсяна премьером Армении собрались у здания городской администрации и просят мэра выйти к ним, передает корреспондент РИА Новости.

"Тарон, выходи", — скандируют демонстранты, обращаясь к мэру Еревана Тарону Маргаряну. У входа в мэрию дежурят полицейские.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.