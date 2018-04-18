Талибы* похитили трех сотрудников избиркома в Афганистане

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей на грядущие парламентские выборы, сообщает телеканал Tolo News.

Инцидент произошел во вторник в провинции Гур в центральной части страны. Злоумышленники также похитили двух полицейских. Ранее центр подвергся нападению талибов.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля.

После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

*Террористическая организация, запрещена в России