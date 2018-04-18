В Ереване полиция задержала 66 участников акции протеста

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 17 апреля 2018

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 17 апреля 2018

ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Полиция задержала в среду 66 человек, которые блокировали улицы в столице Армении в ходе акций против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"В полицейские отделения в среду были доставлены 66 граждан", — сказал Джаноян.

Лидера акции протеста, депутат Никол Пашинян призвал полицию освободить его задержанных сторонников. "Мы призываем полицию освободить наших сторонников. Мы приветствуем их стойкость и храбрость", — заявил Пашинян в ходе шествии.

Он также призвал освободить двух задержанных по делу о проникновении в здание Общественного радио 14 апреля.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

Ранее Саргсян призвал вернуть лидера протестных акций Никола Пашиняна "с улицы в парламент".