Абэ: подход США и Японии к проблеме КНДР оказался успешным

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что подход США и Японии к проблеме Северной Кореи оказался успешным.

В настоящее время Абэ находится во Флориде, где проводит двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

По словам японского премьера, главными вопросами на переговорах будут КНДР и экономика.

"Япония и США продемонстрировали лидерство в осуществлении кампании по оказанию максимального давления на Северную Корею, что успешно побудило северокорейскую сторону начать искать диалога с нами. Так что справедливо будет сказать, что наш подход оказался успешным и правильным", — сказал он.

Абэ также рассказал, что ему очень нравится находиться в резиденции Трампа в Мар-о-Ларго. Президент США же заявил, что "многие мировые лидеры запрашивали встречу" в этом месте, назвав его "Южным Белым домом".