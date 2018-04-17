Путин, Макрон и Абэ примут участие в пленарном заседании ПМЭФ-2018

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Лидеры России, Франции и Японии примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщают организаторы ПМЭФ-2018, который состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

"Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ", — говорится в пресс-релизе фонда "Росконгресс".

Программа форума, опубликованная официальном сайте, насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты. Все события пройдут в рамках четырех основных тематических блоков: "Глобальная экономика в эпоху изменений", "Россия: используя потенциал роста", "Человеческий капитал в цифровой экономике" и "Технологии для лидерства". Главная тема ПМЭФ-2018 — "Создавая экономику доверия".

В рамках ПМЭФ также пройдет Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20) с участием представителей аргентинского председательства в B20, глобальных бизнес-лидеров и глав международных организаций, посвященный обсуждению рекомендаций для лидеров "двадцатки" к саммиту в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря 2018 года. В ПМЭФ-2018 примут участие делегации бизнесменов США, Франции, Японии, Индии, Италии, Финляндии и других.