Порошенко решил сохранить выгодные для Украины соглашения с СНГ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выступает за денонсацию отдельных договоров в рамках СНГ, за исключением тех пунктов, которые "прагматично необходимы" стране. Такое заявление сделала представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.

"Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договоры, оставив только те, которые прагматично необходимы Украине, как то: признание дипломов, признание трудоустройства и договор о транзите, и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", — сказала Луценко на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств.

Позднее глава исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.