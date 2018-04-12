Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ.

Об этом он заявил на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

Порошенко предложил "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске". Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, "на предмет соответствия национальным интересам".

Также президент пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

По его словам, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Как заявил Порошенко, этот договор не совместим с национальными интересами Украины и реализацией ее "права на самооборону".

СНГ и Украина

В Содружество независимых государств входят 11 стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских стран, вступивших в ЕС.

Киев в феврале 2014 года отказался от дальнейшего председательства в СНГ. В марте 2014 года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в СНГ, но с тех пор страна не подавала официальной заявки.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что нежелание Киева сотрудничать в рамках СНГ вредит развитию экономики, социальной сферы и интересам граждан страны.