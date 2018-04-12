Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ

Порошенко предложил "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске". Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, "на предмет соответствия национальным интересам".
Также президент пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.
По его словам, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".
Как заявил Порошенко, этот договор не совместим с национальными интересами Украины и реализацией ее "права на самооборону".
СНГ и Украина
Киев в феврале 2014 года отказался от дальнейшего председательства в СНГ. В марте 2014 года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в СНГ, но с тех пор страна не подавала официальной заявки.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что нежелание Киева сотрудничать в рамках СНГ вредит развитию экономики, социальной сферы и интересам граждан страны.