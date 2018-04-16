Бывший премьер Японии ожидает отставки Синдзо Абэ

ТОКИО, 16 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми ожидает отставки нынешнего главы японского правительства Синдзо Абэ в связи с падением его рейтинга и скандалом вокруг продажи частной компании за бесценок государственной земли.

"Ситуация стала очень опасная. Абэ вот-вот уйдет, может к концу нынешней сессии парламента (она завершается 20 июня — ред.)", — заявил Коидзуми в опубликованном в понедельник интервью на сайте популярного журнала AERA.

По словам бывшего премьера, на выборах лидера Либерально-демократической партии в сентябре на третий срок Абэ уже не выйти. "Это окажет влияние и на выборы в верхнюю палату в будущем году… Для Абэ это плохие выборы", — сказал Коидзуми.

В субботу в Токио прошел митинг с участием около 50 тысяч человек под лозунгами "Абэ в отставку!", "За мир!", "Нет изменениям девятой статьи конституции!". Агентство Киодо на следующий день опубликовало рейтинг правительства Японии во главе с Синдзо Абэ, который опустился до 37%.

Основное недовольство вызывают неоднократные сообщения японских СМИ о возможной причастности Абэ и его жены Акиэ, а также министра финансов страны Таро Асо к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене, а также обнаружение документов о деятельности сил самообороны Японии в Ираке, существование которых ранее отрицалось японским министерством обороны.