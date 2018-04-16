В Риге более 220 человек приняли участие в "Тотальном диктанте"

РИГА, 16 апр — РИА Новости. Более 220 человек приняли участие в "Тотальном диктанте" в субботу в столице Латвии — Риге, сообщил на своей странице в Facebook координатор проекта Александр Филей.

"Тотальный диктант-2018" в Латвии продиктован. В Латвии в седьмой раз прошел международный диктант на русском языке. Рига, Резекне, Даугавпилс и Валмиера присоединились к всемирной акции по популяризации русского грамотного письма. В Риге в акции можно было принимать участие на трех площадках: по традиции, свои двери распахнул главный зал Балтийской международной академии, а также участники могли приходить в 72-ю среднюю школу и 40-ю среднюю школу. Всего в Риге в мероприятии приняло участие 225 человек", — написал Филей.

Точные данные по количеству участников во всей Латвии будут озвучены в ближайшие дни.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.