Белый дом назвал "одно из величайших достижений" Трампа

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Увольнение бывшего директора ФБР Джеймса Коми является одним из величайших достижений президента США Дональда Трампа, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Одним из величайших достижений президента, которое войдет в историю, станет увольнение Джеймса Коми. Как и многих других его коллег из ФБР, Коми навсегда запомнят, как опорочившего свою репутацию политикана. Американский народ видит наглую ложь человека, который сам признался в том, что является источником утечки информации", — сказала Сандерс.

Представитель Белого дома также прокомментировала публикацию книги бывшего главы ФБР. По мнению Сандерс, мемуары Коми являются "неудачным пиар-трюком", направленным на реабилитацию испорченной репутации.

Бывший директор ФБР сравнил американского лидера в своих мемуарах с мафиози, который требует личной преданности. Газета Washington Post также отмечает, что в книге Коми описывает Трампа как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета. Мемуары экс-главы ФБР поступят в продажу на следующей неделе.

Трамп уже отреагировал на нелестные отзывы в свой адрес. В частности, президент США раскритиковал Коми, назвав его лжецом.