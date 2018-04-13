Трамп раскритиковал экс-главу ФБР за опубликованные мемуары

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего директора ФБР Джеймса Коми после частичной публикации его мемуаров с нелестными отзывами о Трампе.

"Джеймс Коми — признанный источник утечек и лжец. Практически каждый в Вашингтоне считал, что он должен быть уволен за его ужасную работу… Он сливал засекреченную информацию, за что должен быть отдан под суд. Он лгал конгрессу под присягой", — заявил Трамп в Twitter

Президент также раскритиковал Коми за работу по делу Хиллари Клинтон. "Для меня было огромной честью уволить Джеймса Коми", — добавил Трамп.

Коми, уволенный со своего поста в мае прошлого года, в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози, который требует личной преданности. Как отмечает газета Washington Post, в своих мемуарах, которые должны появиться в продаже на следующей неделе, Коми описывает президента как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.

Президент США Дональд Трамп, вступив в полномочия, оставил Коми в должности, однако в мае 2017 года уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о "вмешательстве РФ" в выборы в США и "российских" связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".