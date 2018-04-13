Глава МИД ФРГ назвал "нереалистичным" возврат к формату G8, сообщают СМИ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что присоединение России к группе стран "Большой семерки" (G7) сейчас является нереалистичным, пишет журнал Spiegel.

"В настоящий момент это (присоединение России. — Прим. ред.) не очень реалистично", — заявил Маас в интервью изданию. По его словам, необходимо, чтобы Россия "снова начала вносить конструктивный вклад" в международную политику.

Ранее на тот момент действующий министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что участники "Большой семерки" готовы обсудить с Россией ее возвращение в G8 в случае прогресса по Донбассу и Сирии. По его словам, в интересах стран G7 не исключать Москву из формата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва абсолютно удовлетворена форматом G20, который, по его словам, "наиболее полно отражает расстановку сил".

Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".