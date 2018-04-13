Помпео доволен нынешней политикой США по Украине, заявил Волкер

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео доволен нынешней политикой США по Украине, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Я имел возможность обсудить Украину пару раз с господином Помпео. Он удовлетворен тем, где мы находимся в настоящий момент", — сказал Волкер на пресс-конференции.

Он также опроверг слухи о своей возможной отставке.

"Я готов продолжать", — сказал Волкер, подчеркнув, что он сочетает должность спецпредставителя по Украине с другой работой и не получает за нее денег.

Помпео в четверг заявил, что поддерживает дальнейшую реализацию санкций против России по Украине и поставки "летальных оборонительных вооружений" Киеву.