Помпео доволен нынешней политикой США по Украине, заявил Волкер

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео доволен нынешней политикой США по Украине, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Я имел возможность обсудить Украину пару раз с господином Помпео. Он удовлетворен тем, где мы находимся в настоящий момент", — сказал Волкер на пресс-конференции.
Он также опроверг слухи о своей возможной отставке.
Помпео в четверг заявил, что поддерживает дальнейшую реализацию санкций против России по Украине и поставки "летальных оборонительных вооружений" Киеву.