Вертолет с президентом Таджикистана "потерялся" в горах

ДУШАНБЕ, 13 апр — РИА Новости. По пути в город Пенджикент на празднование Навруза вертолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на три часа "потерялся" в горах. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на официальный печатный орган президента и правительства страны "Джумхурият".

Рахмон должен был прилететь в Согдийскую область Таджикистана 28 марта в 8:30 утра по местному времени. Однако праздничную церемонию отложили до обеда.

Только спустя две недели власти Таджикистана сообщили, что вертолет президента по причине погодных условий "заблудился" в небе на три часа.

По словам корреспондента "Джумхурията" А. Асадзода, который сопровождал президента, накануне, 26 марта, глава Таджикистана на правительственном заседании поручил перенести поездку с 27 на 28 марта в связи с неблагоприятным прогнозом специалистов гидрометцентра Таджикистана.

Предполагалось, что Рахмона будут сопровождать четыре вертолета — два военных и два гражданских.

"Но в это время в Душанбе пошел сильный дождь, увеличилась вероятность тумана со стороны Анзобского перевала", — вспоминает журналист.

Было решено, что два военных вертолета вылетят из столицы в сторону перевала раньше президентского. Через час пилоты передали, что погода на перевале благоприятная. После этого президентская делегация вылетела в Пенджикент.

"Прошло примерно 35 минут, мы должны были уже подлетать к аэропорту Пенджикента. Но когда я посмотрел в окно в надежде полюбоваться весенними пейзажами кишлаков Айнинского и Пенджикентского районов, перед моими глазами виднелись только горы. Как мы оказались в окружении гор, было непонятно", — рассказал журналист.

Чтобы определить местонахождение, пилоты поднимали вертолеты все выше и выше, затем стало известно, что делегация президента заблудилась в небе над Варзобским ущельем.

"Выяснилось, что мы находимся над Майхурой и с четырех сторон нас окружает туман. То есть в течение 35 минут, вместо того чтобы прибыть в Пенджикент, мы крутились над Майхурой и искали путь", — пояснил автор статьи.

Было решено совершить вынужденную посадку.

Через несколько часов президент продолжил свой путь, но уже на автомобиле.

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