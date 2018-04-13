Россиянку Марию Ефимову освободили из греческой тюрьмы

АФИНЫ, 13 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянка Мария Ефимова, ставшая одной из наиболее важных информаторов для убитой мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, освобождена из тюрьмы в Греции, сообщил РИА Новости адвокат Александрос Папастериопулос.

"Госпожа Ефимова свободна", — сказал адвокат.

Накануне суд в Греции отказал в выдаче Ефимовой по запросу Мальты.

Россиянку называют важнейшим информатором журналистки Дафни Гализии, машину которой взорвали в октябре 2017 года на Мальте. Гализия расследовала коррупцию в правительстве островного государства. Мальта выдала два ордера на арест Ефимовой.

Суд выслушал доводы адвокатов, что власти Мальты не гарантируют безопасность Ефимовой и она вряд ли может рассчитывать на правосудие, и прокуратуры, что запросы на выдачу и два европейских ордера на арест Ефимовой составлены с нарушением, вменяемые ей обвинения неясны и являются незначительными с точки зрения уголовного наказания.

В качестве свидетелей защиты на суде выступили евродепутаты от Греции Стелиос Куроглу и от Мальты Дэвид Каса, которые входят в комиссию Европарламента по расследованию фактов коррупции в связи с делом о "панамских документах" Panama papers. Они заявили, что на Мальте жизни Ефимовой грозит опасность. Об угрозе ее жизни на Мальте заявила и сама Ефимова, подробно рассказавшая суть дела и назвавшая сфабрикованными обвинения против нее.

По итогам слушаний судья постановила в выдаче отказать, а Ефимову освободить. В соответствии с законодательством Греции, россиянка была освобождена через 24 часа, после оформления документов.