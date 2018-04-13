Россиянку Марию Ефимову освободили из греческой тюрьмы

АФИНЫ, 13 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянка Мария Ефимова, ставшая одной из наиболее важных информаторов для убитой мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, освобождена из тюрьмы в Греции, сообщил РИА Новости адвокат Александрос Папастериопулос.
"Госпожа Ефимова свободна", — сказал адвокат.
Накануне суд в Греции отказал в выдаче Ефимовой по запросу Мальты.
Суд выслушал доводы адвокатов, что власти Мальты не гарантируют безопасность Ефимовой и она вряд ли может рассчитывать на правосудие, и прокуратуры, что запросы на выдачу и два европейских ордера на арест Ефимовой составлены с нарушением, вменяемые ей обвинения неясны и являются незначительными с точки зрения уголовного наказания.
По итогам слушаний судья постановила в выдаче отказать, а Ефимову освободить. В соответствии с законодательством Греции, россиянка была освобождена через 24 часа, после оформления документов.