В ДНР за неделю из-за боев погибли четыре человека

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли, 17 получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 6 по 12 апреля на территории Донецкой народной республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили 17 человек, восемь из которых — гражданские… Погибли четыре военнослужащих", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР погибли 37 человек, ранения получили 72 человека. С начала конфликта погибли 4604 человека, в том числе 76 детей.