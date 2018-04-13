"Тотальный диктант" пройдет в двух городах Литвы

ВИЛЬНЮС, 13 апр — РИА Новости. Образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет в субботу в двух городах Литвы – в Вильнюсе и Висагинасе, сообщила в пятницу РИА Новости координатор проекта, преподаватель Вильнюсского университета, филолог-русист Светлана Маркова.

"Четырнадцатого апреля в Литве во второй раз состоится международная образовательная акция "Тотальный диктант". Он пройдет в Вильнюсе и Висагинасе", — сказала Маркова.

По ее словам, на данный момент в Вильнюсе официально зарегистрировались для участия в акции 25 человек, в Висагинасе – 12. Тем не менее, учитывая опыт 2017 года, без предварительной регистрации на "Тотальный диктант" приходит довольно много желающих, "в прошлом году, например, в Висагинасе приняло участие около 50 человек, в Вильнюсе около 30", добавила Маркова.

Она отметила, что в этом году в столице Литвы диктант будет проводиться в Вильнюсском университете на филологическом факультете, текст зачитает филолог Виктория Макарова, в Висагинасе — в доме творчества, текст зачитает филолог Елена Плешак.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.