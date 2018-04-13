МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Доклад Организации по запрещению химического оружия об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подтвердил лишь химический состав отравляющего вещества, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Там уже такие политики как (глава МИД Великобритании) Борис Джонсон стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая highly likely (весьма вероятно с англ. — Прим. ред.), это очередной эксцесс этого политика. К нему уже все привыкли", — заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Он подчеркнул, что "ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества, и в закрытой части приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества".

Министр отметил, что "никаких литературных названий" в документе не приводится. При этом там есть указание на то, что данное вещество не входит в список, утвержденный в Конвенции о запрещении химического оружия и по которому страны-члены должны отчитываться.

Накануне ОЗХО представила результаты исследования яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь. Эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.