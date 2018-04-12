ОЗХО обнародовала итоги расследования по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили беспримесным химическим веществом, говорится в итоговом докладе Организации по запрещению химического оружия.

В документе отмечается, что выводы о типе агента сделаны на основе сведений о состоянии пострадавших, анализов крови, а также образцов, взятых экспертами ОЗХО на месте происшествия.

Специалисты подчеркивают, что в соединении, использованном при покушении, практически полностью отсутствуют примеси.

Результаты работы группы ОЗХО "подтверждают заключения британской стороны о типе токсина, который применили в Солсбери и от которого серьезно пострадали три человека", говорится в заявлении.

В то же время в организации отказались обнародовать конкретное наименование химагента. В докладе сказано, что информация о названии и составе вещества доступна только членам секретариата ОЗХО.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. При этом специалисты британской химлаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления токсина.

Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией. МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.