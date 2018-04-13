В ДНР за неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (132)

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. 11 апреля 2018

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. 11 апреля 2018

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Три человека погибли, семеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Новое, "пасхальное", перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны обвинили друг друга в обстрелах.

"В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погибли три военнослужащих ВС ДНР и семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", — сказал Басурин. По его словам, всего за неделю украинские силовики 182 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 700 мин и 55 артснарядов.

Басурин заявил, что силовики перебросили к линии соприкосновения около 40 гаубиц. "Нашей разведкой зафиксированы 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Акация" — 18 единиц; 152-миллиметровые буксируемые гаубицы "МСТА-Б" — шесть единиц", — сказал он.

Также вблизи линии соприкосновения обнаружены более 20 гаубиц калибром 122 миллиметра, 13 танков, три 100-миллиметровые пушки, добавил представитель оперативного командования ДНР.