ВСУ 45 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (130)

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские силовики 45 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В конце марта в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное", перемирие, однако стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 27 случаях нарушения перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 45 раз", — сказал представитель ведомства.

По его данным, силовики выпустили 30 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1038 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.