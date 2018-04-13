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Британский туман похож на обман. Кто скрывает правду в "деле Скрипалей"

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1223)
08:0013.04.2018
(обновлено: 08:08 13.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила отчет своих экспертов об инциденте в Солсбери. Это совпало с обнародованием Скотленд-Ярдом заявления Юлии Скрипаль: она отказывается от контактов с российскими дипломатами и просит ближайшую родственницу — двоюродную сестру Викторию — не приезжать в Великобританию. Почему в деле об отравлении по-прежнему нет доказательств и кто прячет потерпевших — в материале РИА Новости.

Яд неясного происхождения

Палатка над скамейкой, на которой были найдены Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
ОЗХО определила вещество, которым отравили Скрипалей
Отчет ОЗХО был готов в среду и в тот же день направлен на Даунинг-стрит. Британское правительство первым ознакомили с выводами экспертов как инициатора этого исследования, пояснил представитель МИД. По его словам, Форин-офис попросил ОЗХО на следующий день распространить текст доклада среди всех стран — участниц Конвенции по запрещению химического оружия, включая Россию. А также опубликовать основные выводы экспертов.

"Это прозрачный и открытый подход, которого мы придерживались с самого начала, резко контрастирующий с постоянной тактикой запутывания и отвлечения со стороны российского государства", — заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.

Доклад ОЗХО опубликовали днем в четверг. По сути, он подтвердил выводы, сделанные ранее специалистами британской военной лаборатории Портон-Даун. Эксперты изучили медицинские данные о состоянии здоровья трех пострадавших — Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Николаса Бейли. Исследовав образцы крови и пробы, взятые из окружающей среды, вероятно, подвергшейся заражению, эксперты пришли к выводу, что в них присутствует один и тот же токсичный химикат. Ядовитое вещество отличается высокой степенью чистоты и практически не содержит примесей. Это, в частности, может означать, что его изготовили не промышленным, а лабораторным способом.

Первая страница отчета экспертов ОЗХО по изучению инцидента в Солсбери
Первая страница отчета экспертов ОЗХО по изучению инцидента в Солсбери

Название и структура ядовитого химиката не разглашаются — они засекречены и указаны лишь в полном тексте отчета, доступного только государствам — участникам ОЗХО. О стране происхождения отравляющего вещества в документе вообще ничего не сказано.

"Нет альтернативного объяснения"

Что же касается "тактики запутывания и отвлечения", якобы взятой на вооружение Россией, то это, мягко говоря, мало соответствует действительности.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Борис Джонсон прокомментировал результаты экспертизы ОЗХО по Скрипалям‍

Обвинив Россию в отравлении бывшего офицера военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым ядом, премьер-министр Тереза Мэй сослалась на выводы химиков из Портон-Дауна. Форин-офис в сообщении, размещенном на сайте микроблогов Twitter, привел тот же аргумент. Однако через несколько дней сама лаборатория опровергла эту информацию, уточнив, тоже в Twitter, что "выявление источника вещества не входит и никогда не входило в сферу нашей ответственности". Это подтвердил исполнительный директор Портон-Дауна Гэри Эйткенхэд.

Британскому МИД пришлось удалить твит, объяснив, что там были неточности. Но это нисколько не помешало министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону снова заявить, что нет "никакого альтернативного объяснения относительно виновника — только Россия имеет средства, мотив и соответствующее прошлое".

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Кто говорит от имени Юлии Скрипаль?

Сообщение британского МИД по поводу отчета ОЗХО последовало сразу же за тем, как управление полиции Лондона опубликовало на своем официальном сайте заявление, якобы сделанное Юлией Скрипаль, покинувшей больницу в Солсбери, куда ее с отцом доставили 4 марта в бессознательном состоянии от городского торгового центра.

Следственные мероприятия в Солсбери, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© REUTERS / Hannah McKay
Странный яд, убитый кот, стертый твит и другие нелепости в деле Скрипалей

Это второе заявление Юлии. Первое обнародовали 5 апреля: пострадавшая сообщала, что поправляется, благодарила медиков и просила с пониманием отнестись к тому, что в период своего выздоровления она не готова делиться какой-либо информацией. По сути, это же она повторила и сейчас, добавив лишь, что пока не намерена пользоваться услугами консульской службы российского посольства и в случае, если она передумает, то знает, как связаться с дипломатами. Кроме того, Юлия благодарит свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но просит ее не посещать их с отцом. И подчеркнуто дистанцируется от Виктории, отмечая, что "ее мнение и утверждения — не мои и не моего отца".

Фрагмент заявления Юлии Скрипаль на сайте Скотленд-Ярда
Фрагмент заявления Юлии Скрипаль на сайте Скотленд-Ярда

Также, по словам потерпевшей, у нее "есть доступ к друзьям и семье", что звучит довольно странно, поскольку известно: единственные близкие родственники Сергея и Юлии — Виктория и проживающая вместе с ней в России Елена Яковлевна Скрипаль — бабушка Юлии, мать Сергея. О состоянии отца Юлия сообщает лишь, что он по-прежнему серьезно болен и потому пока остается в больнице.

В посольстве России в Лондоне выразили обоснованные сомнения в том, что опубликованные Скотленд-Ярдом заявления Юлии действительно исходят лично от нее. До сих пор британские власти не предъявили ни одного доказательства этого: нет никаких видеозаписей, и даже рукописного варианта какого-либо из заявлений почему-то не показали. Поэтому вопрос о том, насколько добровольно Сергей и Юлия Скрипаль находятся в местах, определенных как "безопасные" для них, открыт. Как, собственно, и вопрос о том, кто именно попытался их отравить.

Сам факт "чудесного исцеления" обоих тоже вызывает подозрения. Все опрошенные РИА Новости специалисты в один голос твердят: при применении химического оружия никто бы не выжил.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
iscander345
Декабрь 2016 года.
В Иркутске (Россия) от отравления "Боярышником" пострадало 123 человека. 78 из них не удалось спасти.
Март 2018 года.
В Солсбери (Великобритания) от отравления боевым отравляющим веществом "Новичок" пострадало 3 человека. Всех удалось спасти.
Или в России медицина овно, или "Боярышник" по всем боевым показателям круче пресловутого "Новичка".
09:04
13.04.2018
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