КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки поддерживают стремление Киева в НАТО, но "приобретение членства в НАТО не происходит мгновенно", заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон на 11-м Киевском форуме безопасности.

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

"Приобретение членства в НАТО не происходит мгновенно, каждая страна проходит разный путь. Годовая национальная программа является реальным шагом для Украины, чтобы достичь прогресса в своем стремлении стать членом НАТО. Я хочу вас заверить, что мы будем рады вашему членству в НАТО", — цитирует Хатчисон агентство "Укринформ".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.