Назарбаев назвал всенародное обсуждение нового алфавита историческим шагом

АСТАНА, 12 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что всенародное обсуждение нового алфавита казахского языка на латинской графике стало историческим шагом для страны.
"Всенародное обсуждение нового казахского алфавита стало историческим шагом для нашего народа, демонстрирующим созидательное единство казахстанского общества", — сказал Назарбаев в четверг в ходе презентации известных книг, которые были переведены на казахский язык.
Согласно конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.