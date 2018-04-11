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В мире

Комиссия по расследованию смоленской катастрофы аннулировала доклад Миллера

16:1011.04.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМесто падения польского самолета Ту-154. Архивное фотоМесто падения польского самолета Ту-154. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Польская комиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы аннулировала доклад предыдущей комиссии под руководством Ежи Миллера, говоривший об ошибке пилотов, заявил глава комиссии Антони Мачеревич в среду в Варшаве, представляя технический отчет о причинах произошедшего.

Спасательные службы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших в Катынь. Все они погибли.

"Доклад комиссии Миллера (бывший глава МВД страны Ежи Миллер, возглавлявший первую комиссию — ред) аннулирован на основании решения комиссии (по повторному расследованию", — сказал Мачеревич.

Он утверждает, что первый отчет содержит "не только фальшивые тезисы, но и сконструирован под политическим давлением". При этом представленный в среду технический отчет пока не является официальной позицией Польши о причинах катастрофы.

На месте авиакатастрофы под Смоленском. День третий
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Это не значит, что этот доклад является официальной позицией польского государства. Это значит, что пока нет официальной позиции польского государства до того момента, как будет готов окончательный отчет", — уточнил Мачеревич.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Обломки самолета польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
© AP Photo / Mikhail Metzel
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Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая работает до сих пор. Недавно польская прокуратура продлила срок расследования до конца текущего года.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
И чо? Надо ожидать ваших разухабистых хороводов с бубном?
16:13
11.04.2018
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