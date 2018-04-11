Комиссия по расследованию смоленской катастрофы аннулировала доклад Миллера

ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Польская комиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы аннулировала доклад предыдущей комиссии под руководством Ежи Миллера, говоривший об ошибке пилотов, заявил глава комиссии Антони Мачеревич в среду в Варшаве, представляя технический отчет о причинах произошедшего.

Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших в Катынь. Все они погибли.

"Доклад комиссии Миллера (бывший глава МВД страны Ежи Миллер, возглавлявший первую комиссию — ред) аннулирован на основании решения комиссии (по повторному расследованию", — сказал Мачеревич.

Он утверждает, что первый отчет содержит "не только фальшивые тезисы, но и сконструирован под политическим давлением". При этом представленный в среду технический отчет пока не является официальной позицией Польши о причинах катастрофы.

"Это не значит, что этот доклад является официальной позицией польского государства. Это значит, что пока нет официальной позиции польского государства до того момента, как будет готов окончательный отчет", — уточнил Мачеревич.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая работает до сих пор. Недавно польская прокуратура продлила срок расследования до конца текущего года.