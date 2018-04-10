Цукерберг пообещал, что Facebook всегда будет бесплатным для пользователей

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг пообещал, что крупнейшая соцсеть всегда будет предоставлять бесплатные услуги для пользователей.

"Всегда будет бесплатная версия Facebook", — сказал он, выступая на слушаниях в Сенате США.

По его словам, цель компании — помочь соединять людей по всему миру". "Чтобы это делать, мы полагаем, что нам необходимо предлагать услуги, которые все могут позволить, и мы привержены это делать", — отметил Цукерберг.

В юридическом комитете сената США идут слушания с главой крупнейшей социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Глава Facebook даст показания после масштабной утечки персональных данных до 87 миллионов пользователей Facebook. Эксперты полагают, что это может привести не только к потере соцсетью внушительной части пользователей, но и не просто ужесточению требований к сохранности информации, а, скорее, глобальному изменению правил игры в сфере регулирования соцсетей.

В минувший понедельник Цукерберг уже дал показания в палате представителей конгресса. В своей речи он извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей. Он также заявил, что недостаточно сделал и для того, чтобы помешать "российскому вмешательству в выборы". Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании.

Facebook 4 апреля сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.

Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN уже извинялся, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией. Цукерберг признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.