ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти фактически отказываются информировать Россию о ходе расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и не подтверждают, какая из циркулирующих в СМИ многочисленных версий все-таки является официальной, говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.

Посольство сообщает, что во вторник получило ответ от МИД на запрос относительно версии произошедшего. При этом диппредставительство отмечает, что с момента отравления в Солсбери и обвинения России в причастности к ЧП прошло более месяца.

"Как известно, за это время в СМИ появилось немалое количество версий произошедшего: Скрипали были якобы отравлены в ресторане, в автомобиле, через гречку, теперь – через дверную ручку. На наше законное требование подтвердить, какая из многочисленных циркулирующих в прессе версий является официальной, сегодня мы получили ответ в том духе, что Форин-офис уважает свободу прессы, не занимается цензурой и не комментирует освещение в СМИ "продолжающегося расследования", — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты указывают на недопустимость обвинений в адрес России при одновременном отказе информировать о ходе следствия.

"Получается, что обвинять в совершении тяжкого преступления в условиях продолжающегося расследования британские власти могут, а информировать посольство о ходе следствия – нет. Более того, это не мешает Лондону тщательно подсчитывать версии, звучащие из уст гостей российских ток-шоу, выдавать их за "официальные" и обвинять Россию в создании информационного шума", — отмечается в комментарии.

"Что касается ссылок на свободу британских СМИ, то мы знаем им цену после публикации в Sunday Times, согласно которой аппарат Совета национальной безопасности "взял под контроль" освещение в СМИ инцидента в Солсбери", — отмечается в заявлении.