Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Мюллера, заявил Цукерберг

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы президента США.

Отвечая на вопрос сенаторов, интервьюировал ли его или его сотрудников офис Мюллера, Цукерберг ответил утвердительно. Он при этом отметил, что его Мюллер не интервьюировал.

"И я хочу быть осторожным здесь, поскольку наша работа со спецпрокурором конфиденциальна, и я хочу убедиться, что во время открытой сессии я не раскрываю чего-то конфиденциального. Позвольте мне пояснить, что я не уверен, была ли повестка (от Мюллера), но я знаю, что мы сотрудничаем с ними", — подчеркнул Цукерберг, выступая на слушаниях в сенате США.