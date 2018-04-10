Замгенсека НАТО заявила, что альянс не менял статус Украины

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Отвечая на просьбу в интервью газете "Коммерсант" прокомментировать появившиеся в украинских СМИ сообщения о якобы присвоении Украине статуса "страны-аспиранта" (aspiring country, то есть государства, стремящегося к вступлению в альянс), замгенсека НАТО Роза Гетемюллер указала, что "добиваться ли членства в НАТО или нет – это решают сами страны".

"Украина такое решение официально приняла, что мы и отметили, внеся соответствующее изменение на нашем сайте. Я подчеркну: речь идет о правке на сайте НАТО", — пояснила она.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, не является ли это новым статусом на пути к предоставлению НАТО Украине "плана действий по членству", замгенсека сказала "нет".

Она добавила, что "политика НАТО не изменилась".

"НАТО признало и отметило посредством этой правки изменение в официальной позиции Украины", — заключила она.