В НАТО сообщили о планах принять "оборонительные меры" на восточном фланге

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. НАТО на предстоящем саммите альянса планирует принять в ответ на действия России "ограниченные и оборонительные меры", заявила в интервью газете "Коммерсант" замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"На саммите будут, прежде всего, обсуждаться шаги по дальнейшему укреплению нашей коллективной обороны. Это касается как потенциалов, к которым мы стремимся, так и финансовых ресурсов, необходимых для реализации соответствующих планов. Что касается мер, которые планируется предпринять в ответ на действия России, то все они будут носить ограниченный, оборонительный и пропорциональный характер", — сказала Гетемюллер, отвечая на вопрос, ожидаются ли на предстоящем саммите НАТО решения о дальнейшем наращивании инфраструктуры и контингента альянса на его восточном фланге.

Следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля.

По ее словам, некоторые российские СМИ представляют ситуацию так, будто НАТО обсуждает только Россию.

"Это не так. Мы обсуждаем многие другие темы и регионы, в том числе, конечно, в контексте борьбы с терроризмом. Это будет и одной из основных тем предстоящего саммита", — отметила замгенсека НАТО.

Западные политики периодически делают заявления о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.