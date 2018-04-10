Делегация депутатов Госдумы посетит Японию

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы 11-15 апреля посетят Японию, где встретятся с японскими парламентариями, а также российским послом Михаилом Галузиным, сообщил РИА Новости председатель группы ГД по связям с парламентом Японии Евгений Шулепов.

"(Поедут) шестеро депутатов, представители всех фракций. Это первая официальная делегация из России в Японию после президентских выборов. Делегация будет работать там три дня… Мы встречаемся с парламентариями Японии, там создана подобная группа – по связям с Россией с японской стороны", — сказал Шулепов.

"Мы встречаемся с нашим новым послом РФ в Японии Михаилом Галузиным, сверим позиции еще раз по работе, которая проходит между РФ и Японией в соответствии с нашими соглашениями", — также отметил депутат.