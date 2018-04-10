Японский турист умер при восхождении на Пизанскую башню

РИМ, 10 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Японский турист во вторник утром скончался при восхождении на Пизанскую башню, сообщает пожарная служба итальянского города Пиза.
На место прибыли медики и пожарные, которые спустили 63-летнего японца вниз и приступили к реанимации, однако их усилия оказались безрезультатными. Исторический монумент на время происшествия оказался закрыт.
В конце марта американский турист перенес инфаркт во время похода в римский Колизей. Жизнь ему спас один из смотрителей древнеримского амфитеатра.