В Китае ребенка затянуло под беговую дорожку тренажера

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В одном из китайских тренажерных залов ребенка затянуло под беговую дорожку. Видео с камер наблюдения опубликовано на YouTube.

На записи видно, как мальчик подкатился к работающей беговой дорожке, лежа на фитболе. Мяч приподнял края тренажера и стал засасываться под двигающееся полотно.

Ребенок попытался вытащить фитбол, однако его самого начало затягивать беговой дорожкой. В этот момент подбежала одна из посетительниц тренажерного зала и вытащила руку мальчика.

При этом женщина, занимавшаяся на дорожке, не сразу обратила внимание на происходящее. Лишь когда ребенка уже оттащили от тренажера, она попыталась выключить устройство.