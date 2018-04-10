Мошенники в ОАЭ получили по году тюрьмы за каждого из пятисот пострадавших

ДУБАЙ, 10 апр — РИА Новости. Создатели финансовой пирамиды на 200 миллионов долларов получили более 500 лет тюремного заключения, сообщает эмиратское издание The National.

От действий двух мошенников пострадали более 500 человек. Суд в Дубае назначил по году тюрьмы за каждый случай мошенничества.

Мошенники-иностранцы использовали так называемую "схему Понци", когда первые инвесторы получают высокие доходы за счет привлечения новых инвесторов.

Деятельность мошенников была пресечена в 2016 году. Поиск активов велся в ОАЭ, Индии, странах Северной и Южной Америки. Было арестовано около 25 банковских счетов.